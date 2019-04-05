Начался вывоз оборудования из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле

Начался вывоз оборудования из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в новый аэропорт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Вывоз оборудования осуществляется на 707 фурах, и для оперативного проведения работ в Стамбуле перекрыт ряд автомобильных дорог.

Отметим, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле будет закрыт шестого апреля после того того, как в 02:00 по местному времени состоится последний полет из этого аэропорта.

Напомним, что 29 октября 2018 года в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

Аэропорт Стамбула построен в районе озера Теркос в северной части города.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

На строительство были выделены кредиты со стороны следующих турецких банков: Ziraat Bank — 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank — по одному миллиарду евро, Denizbank — 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank — по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.