Начался визит в Азербайджан спикера парламента Грузии

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита 20-21 июня грузинский спикер встретится с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

Как ожидается, И.Кобахидзе также примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, состоится его встреча с премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Кроме того, спикер парламента Грузии в рамках официального визита в Азербайджан примет участие в проходящей в Баку пленарной сессии 53-й Генассамблеи Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС).

| 2019-06-20T13:26:01+00:00 20 июня 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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