Начался визит в Азербайджан спикера парламента Грузии

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита 20-21 июня грузинский спикер встретится с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

Как ожидается, И.Кобахидзе также примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, состоится его встреча с премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Кроме того, спикер парламента Грузии в рамках официального визита в Азербайджан примет участие в проходящей в Баку пленарной сессии 53-й Генассамблеи Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС).