Начался прием документов в учреждения профобразования

С сегодняшнего дня начался прием документов в государственные учреждения профессионального образования на 2018-2019 учебный год в рамках проекта «ASAN peşə».

Как сообщает Report, основная цель проекта «ASAN peşə», совместно осуществляемого министерством образования и ASAN xidmət, заключается в обеспечении объективности и удобства приема в государственные учреждения профессионального образования.

Прием заявлений в государственные учреждения профессионального образования будет проводиться бесплатно до 26 августа в центрах «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal». Для приема заявлений требуется удостоверение личности и документ об образовании (свидетельство или аттестат).

В городах и районах, где отсутствуют центры «ASAN xidmət» желающие подать заявления для приема в государственные учреждения профессионального образования, могут обратиться в соответствующие учебные заведения или любой центр «ASAN xidmət».

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