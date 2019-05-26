Начался последний этап выборов в Европарламент

В странах-членах Евросоюза начался последний этап выборов в Европарламент. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 мая.

Сегодня голосование проходит в 21 государстве. Избирательные участки открылись в 07:00 в восточных странах Евросоюза. Голосование продлится до 23:00 по местному времени. Последними закроются участки в Италии.

Отмечается, что выборы в Европарламент являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Правом голоса обладают более 420 млн человек, передает korrespondent.net.

Как известно, евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.

Напомним, в четверг, 23 мая, в странах ЕС начались выборы в Европейский парламент. Первыми проголосовали жители Великобритании и Нидерландах. В пятницу голосовали в Ирландии и Чехии, а 25 мая – в Латвии, Мальте и в Словакии.

| 2019-05-26T15:20:25+00:00 26 мая 2019, 15:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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