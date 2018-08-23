Начался официальный визит Ангелы Меркель на Южный Кавказ

Начался официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель на Южный Кавказ. Сегодня она прибыла в Грузию. Из Тбилиси 25 августа Меркель отправится в Ереван, а затем в Баку. Ожидается, что в Азербайджане Ангела Меркель обсудит с президентом страны Ильхамом Алиевым энергетические проекты «TAP», «TANAP», а также нагорно- карабахское урегулирование.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала продолжающееся присутствие российских войск в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. После встречи в четверг, 23 августа, с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси Меркель заявила, что «эту несправедливость нельзя предавать забвению». Глава правительства ФРГ, по ее словам, делает все, чтобы эта тема «снова и снова оказывалась на повестке дня». К сожалению, несмотря «на большие усилия», в этом вопросе нет ощутимых изменений к лучшему, сказала она.

Меркель напомнила, что в свой последний визит в Тбилиси почти десять лет назад, состоявшийся вскоре после заключения соглашения о перемирии после пятидневной войны, она потребовала вывода российских войск с территории Грузии. По словам канцлера, она «и сегодня выступает за территориальную целостность Грузии».

24 августа Меркель планирует встретиться с главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии Эриком Хёгом и посетить административную границу с Южной Осетией.

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