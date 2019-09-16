Начался новый 2019-2020 учебный год

16 сентября во всех средних и высших учебных заведениях страны начинаются занятия.

В новом учебном году первый урок в начальных классах Азербайджана будет посвящен теме «Спорт и здоровье», в V-IX классах урок будет посвящен теме «Чтение — путь, ведущий к духовному богатству», в X-XI классах — теме «Азербайджан на пути развития».

Согласно соответствующему приказу министра образования Джейхуна Байрамова, местным органам управления образования и общеобразовательным учреждениям в непосредственном подчинении министерства поручено обеспечить участие в этих уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда и бывших выпускников.

В целом, в новом учебном году в общеобразовательных учреждениях будут обучаться 1 525 016 учащихся. Из студентов 714 259 — девочки и 810 757 — мальчики. В I классе будет 164 234 учащихся, в IX классе — 122 043, а в XI — 82 782.

В общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, будут обучаться, в целом, 414 844 учащихся. В IX классах столичных общеобразовательных школ будут обучаться 32 315 учащихся, X классах — 22 795, XI — 18 896, XII — 198 учащихся.

Согласно внесенным изменениям в «Образцовое положение общеобразовательной школы» постановлением Кабинета министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года новый учебный год начинается 15 сентября и отмечается как День знаний.

Поскольку День знаний в этом году совпадает с воскресеньем, учебный год 2019/2020 начинается 16 сентября. (Report)