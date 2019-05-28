Начался мониторинг в связи с началом пляжного сезона

«Управление комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов в связи с пляжным сезоном вместе с соответствующими госструктурами приступило к мониторингам экологической ситуации в принадлежащей Азербайджану береговой полосе Каспийского моря, пляжных зонах и имеющих большое рекреационное значение скоплениях песка».

Об этом Report сообщил завотделом министерства Мирсалам Гамбаров.

По его словам, мониторинги охватывают пляжи Баку-Абшерона и Сумгайыта, а в регионах – Набрань-Яламинское направление, Хачмазский и Астара-Лянкяранский регионы, поскольку эти территории подвергаются сильному загрязнению с береговой полосы.

Мирсалам Гамбаров отметил, что мониторинги будут продолжаться до конца сезона: «Я думаю, что за месяц I этап будет завершен и будут получены результаты. То есть проводится анализ количественно-качественных показателей образцов воды, донных отложений, течений. В ближайшее время о полученных данных будет сообщено общественности».

| 2019-05-28T17:36:46+00:00 28 мая 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss