Началось самое продолжительное “кровавое” лунное затмение XXI века

Во многих странах можно увидеть «кровавую Луну» — уникальное лунное затмение, которое будет самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета.

Это связано с визуальным эффектом, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным. По этой причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Как минимум частично затмение можно наблюдать в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии, большей части Азии и в Южной Америке.

Это редкое явление можно наблюдать практически из любой части нашей страны без какого-либо специального оборудования.

Затмение началось в 22:24 по бакинскому времени и продлится четыре часа – до 02:20.

Интересно то, что это лунное затмение совпало по времени с великим противостоянием Марса. Сегодня вечером при ясной погоде неподалеку от кровавой Луны можно будет увидеть яркую красную звездочку, это и будет Марс.

16 просмотров