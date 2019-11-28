Началось производство нового поколения Skoda Octavia

Автопроизводитель Skoda приступил к выпуску лифтбеков и универсалов Octavia нового поколения. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба компанииа.

Отмечается, что автомобили сходят с конвейера завода в чешском городе Млада-Болеславе. Ежедневно предприятие будет собирает 1150 машин, а ежегодный объем выпуска составит 400 тыс. единиц.

В основе Skoda Octavia нового поколения лежит модульная платформа MQB. Серийная версия автомобиля лишилась двойных фар, которые впервые появились на рестайлинговой версии Octavia третьего поколения. Вместо них появилась светодиодная оптика традиционной формы. Кроме того, машина получила длинный капот, новую решетку радиатора, бамперы иной формы, широкие пороги и 19-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне установлена 10,25-дюймовая электронная приборная панель, информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем, двухспицевый мультируль, беспроводное зарядное устройство для смартфона.

В линейку двигателей вошли бензиновые моторы мощностью 110, 150 и 190 л.с., а также турбодизельные силовые агрегаты с отдачей 115, 150 и 200 л.с. Кроме того, на европейском рынке новую Skoda Octavia также предложат с гибридным и газовым двигателями. Коробки передач — шестиступенчатая механическая или семидиапазонный «робот». (iz.ru)