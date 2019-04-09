Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, вошли 20 вопросов.

Вначале будет выслушан отчет председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова о деятельности структуры в 2018 году.

В повестку также вошли проекты изменений в законы «О банках», «О фитосанитарном контроле», «Об экологической безопасности», «О страховой деятельности» и пр., а также в Налоговый, Таможенный, Гражданский, Трудовой и другие кодексы.

| 2019-04-09T13:08:38+00:00 9 апреля 2019, 15:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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