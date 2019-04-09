Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, вошли 20 вопросов.

Вначале будет выслушан отчет председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова о деятельности структуры в 2018 году.

В повестку также вошли проекты изменений в законы «О банках», «О фитосанитарном контроле», «Об экологической безопасности», «О страховой деятельности» и пр., а также в Налоговый, Таможенный, Гражданский, Трудовой и другие кодексы.