Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, включено 19 вопросов.

Сначала рассмотрят законопроект «Об избрании членов Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании».

Затем обсудят проекты изменений в законы «О разведывательной и контрразведывательной деятельности», «О трудовых пенсиях», «О рынке ценных бумаг», «О стандартизации» и пр, а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков.

| 2019-04-23T14:19:38+00:00 23 апреля 2019, 15:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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