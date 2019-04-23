Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, включено 19 вопросов.

Сначала рассмотрят законопроект «Об избрании членов Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании».

Затем обсудят проекты изменений в законы «О разведывательной и контрразведывательной деятельности», «О трудовых пенсиях», «О рынке ценных бумаг», «О стандартизации» и пр, а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков.