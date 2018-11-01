Началось изучение предполагаемых останков Микаила Мушвига

В четверг при руководителе Администрации Президента Азербайджана Рамизе Мехтиеве прошло первое заседание рабочей группы, созданной по поручению Президента Азербайджана в связи с расследованием информации, распространенной в средствах массовой информации о нахождении останков поэта Микаила Мушвига.

В заседании приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам — заведующий отделом Али Гасанов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева, президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, министр культуры Абульфас Гараев, глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов, начальник Национального архивного управления Аскер Расулов и секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев.

На заседании по поручению Президента Ильхама Алиева рабочей группе были даны поручения по изучению информации, распространенной в СМИ о нахождении останков Микаила Мушвига, соответствующих архивных материалов, проведению анализа ДНК предполагаемых останков поэта и осуществлению других необходимых мер.

О проводимой рабочей группой работе и полученных результатах будет регулярно докладываться Президенту Азербайджана, а также информироваться общественность страны.

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