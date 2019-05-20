Начались широкомасштабные оперативно-тактические учения Азербайджанской Армии

Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проводятся широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений Азербайджанской Армии.

Как сообщает Report, основной темой учений является отражение атаки противника в ночное время, нанесением ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление наших войск.

К учениям будут привлечены до 10 тыс. военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

В ходе учений с боевой стрельбой, которые пройдут на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке будут выполнены задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов, применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника, совершенствованию навыков органов управления, а также вопросам морально-психологического обеспечения личного состава.

Все действия будут выполнены с обеспечением точного взаимодействия привлеченных к учениям войск особенно в ночное время и в сложных климатических условиях.

Учения продлятся до 24 мая.