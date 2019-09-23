Началась встреча ов по грузино-азербайджанской границе

Сегодня началась вторая встреча экспертной комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы.

Информацию распространила пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

В рамках встречи представляющие комиссии двух стран эксперты произведут осмотр несогласованных участков грузино-азербайджанской границы и проведут геодезические исследования.

Работа экспертов по участкам запланирована на 27 сентября. Затем дело представят на рассмотрение на очередном заседании комиссии по делимитации и демаркации. Очередная встреча комиссии состоится в ближайшее время в Тбилиси. Точная дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам.

| 2019-09-23T13:14:03+00:00 23 сентября 2019, 14:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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