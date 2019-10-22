Началась борьба с контрафактными шприцами

В столичных аптеках реализуются поддельные шприцы китайского происхождения, не соответствующие стандартам. С таким заявлением выступил накануне руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов, отметивший, что в подведомственную ему организацию поступают многочисленные обращения от граждан по этой проблеме.

«В нашу организацию поступают жалобы от населения, связанные с реализацией контрафактных шприцев, которые представляют опасность для здоровья, — сообщил Гусейнов. — ССП на сегодняшний день занимается решением упомянутого вопроса».

Тем временем в Центре аналитической экспертизы сообщили местным СМИ, что структура не получала каких-либо жалоб по этому поводу. Здесь порекомендовали гражданам обращаться на «горячую линию» центра, если такие факты будут обнаружены.

В свою очередь защитник потребительских прав Гусейнов призывает граждан к осторожности. Он также отметил, что в сентябре сего года директор Института стандартизации Намиг Тагиев выступил с заявлением о реализации в стране не отвечающих стандартам шприцев, ввезенных из Китая, Турции и других стран. «Такая продукция представляет угрозу, — повторил глава ССП. — Жалобы на эту продукцию поступают почти ежедневно. Продают, в том числе и поддельные шприцы, двухкомпонентные и трехкомпонентные. В настоящее время мы выявляем сеть по их реализации. Этот вопрос будет поднят на государственном уровне. Дело в том, что такого рода контрафактная продукция захватила большую часть рынка».

По данным других источников, так называемая «борьба» с поддельными шприцами связана с запуском в Азербайджане завода по производству шприцов, о котором так много уже писали и говорили: «Контрафактные и некачественные шприцы продаются в Азербайджане уже более 10 лет, и все прекрасно знают, кто их завозил и завозит в Азербайджан, однако видимо назрел момент истины, когда соответствующие инстанции вдруг начали прозревать».

Итак, недорогие, некачественные шприцы, произведенные за рубежом, в основном, в Китае, не первый год импортируются в нашу страну. В частности отмечается, что такая продукция запрещена в развитых странах, однако компании продают эти шприцы в Азербайджане без какого-либо строгого контроля со стороны соответствующих органов, а также из-за отсутствия лабораторий для проверки соответствия медицинского оборудования международным стандартам.

Завод по производству шприцев, созданный при поддержке Фонда развития предпринимательства Министерства экономики, имеет годовой объем производства в 150 миллионов единиц. Сообщается, что предприятие, оснащенное современными технологиями и оборудованием из Германии, Швейцарии, Англии и Японии, способно полностью удовлетворить потребности страны в шприцах.