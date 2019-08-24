Начал функционировать Центр совместных операций Турции и США по Сирии

Начал полноценно функционировать турецко-американский Центр совместных операций по Сирии. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, в рамках первого этапа реализации плана по созданию зоны безопасности на северо-западе Сирии ведутся работы на местах.

«Сегодня состоится первое совместное вертолетное патрулирование. Кроме того, началась ликвидация объектов и укрытий террористов», — сказал Акар.

Министр также отметил, что в случае атаки на наблюдательные пункты Турции в Идлибе, Анкара воспользуется своим законным правом на самооборону.

Глава ведомства также коснулся темы антитеррористических операций на севере Ирака.

«На севере Ирака в последние восемь месяцев нейтрализовано 654 террориста, в том числе 64 — в рамках операции Pençe-1 и 16 — в рамках операции Pençe-2. Операция Pençe-3 успешно продолжается», — сказал Акар.