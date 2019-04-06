На «Жара Music Awards», учрежденной Эмином Агаларовым, вручили посмертную награду Децлу

В московском Crocus City Hall состоялась церемония награждения «Жара Music Awards», одним из создателей которой является народный артист Азербайджана EMIN.

Премия – молодая, в этом году проходит во второй раз. Но, несмотря на это, уже обзавелась авторитетом и популярностью. Более того, «Жара Music Awards» признана самой объективной в российском шоу-бизнесе, ведь победителей выбирают сами же звезды, причем в онлайн-режиме.

Премия вручалась за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года.

По красной дорожке прошли самые яркие звезды российской сцены: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Егор Крид, Валерия, Любовь Успенская, Диана Арбенина, Глюк’oZa, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, Дима Билан, Rauf & Faik, Николай Басков, Валерий Меладзе, Тима Белорусских, Александр Панайотов и мн. др. Дима Билан, пришел на церемонию, опираясь на трость, поскольку еще окончательно не оправился после перелома ноги.

EMIN вышел на красную дорожку вместе с сыном Али, который также проявляет большой интерес к музыке, и является поклонником рэпера Элджея и Сергея Лазарева.

Обладателями премии стали Филипп Киркоров за лучший клип года «Цвет настроения синий», Сергея Лазарева назвали «Певцом года», «Лучшей певицей» стала Светлана Лобода, Дима Билан получил премию за лучшую песню «Молния», группа Artik & Asti забрала статуэтку за победу в номинации «Лучшая группа», Ани Лорак вручили награду за «Лучшее шоу» — Diva.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало вручение специальной номинации «Хип-хоп легенда», которую посмертно присудили Децлу.

Родители Кирилла Толмацкого вместе поднялись на сцену получить премию сына, несмотря на то, что после развода долгое время не общались друг с другом.

Продюсер Александр Толмацкий произнес со сцены короткую речь, которая вызвала слезы у многих гостей в зале.

«Знаете, Бог — есть любовь. Любите друг друга и прощайте. Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным», — сказал отец Децла.

Премия «Жара Music Awards» была учреждена вскоре после Международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который в этом году уже в четвертый раз пройдет в Баку, с 25 по 28 июля и впервые в Дубае, 3 мая.

Будучи недавно гостем передачи «Вечерний Ургант» на российском Первом канале, EMIN рассказал, что в фестивале примут участие 200 артистов, а если посчитать их вместе с командой, то в Баку приедет около тысячи человек.

«В этом году фестиваль также будет грандиозным. Будет баттл между Григорием Лепсом и Стасом Михайловым. На фестивале в Баку группа «Любэ» отметит свое 30-летие, состоится концерт Владимира Кузьмина и Светланы Лободы. И возможно Земфира, если не передумает… Возможно, мы сможем провести ее творческий вечер», — рассказал певец о программе фестиваля.

В рамках фестиваля в Баку также состоится гала-концерт с участием популярных артистов России и Азербайджана, вечеринка 90-х, где выступят самые топовые артисты того времени, а также масса других концертов и выступлений.

Ожидается, что гостем фестиваля также станет певец Араш, который представлял Азербайджан на конкурсе «Евровидение» — 2009, вместе с певицей Айсель Теймурзаде.

Однако, самые яркие сюрпризы организаторы «ЖАРЫ» обычно анонсируют ближе к старту.

Не исключено, что мы услышим еще парочку громких анонсов, вроде таких светил, как Тилль Линдеманн и Стивен Сигал, которые были в гостях на самом жарком музыкальном фестивале в предыдущие годы.