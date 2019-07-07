На заседании ПА ОБСЕ участвует грудной ребенок

Очень милую картину приходится в эти дни наблюдать на продолжающейся в Люксембурге ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, депутат из Канады Кристин Мур участвует в заседаниях и даже выступает в прениях с грудным ребенком Джуди на руках. Политик известна тем, что часто поднимает вопросы гендерного характера и вносит важные поправки, относящиеся к этой области.

Сцена, вызывающая улыбку, попала на страницы газетных сообщений и в кадры видеорепортажей ряда телекомпаний, освещающих ход ПА ОБСЕ.