На заседании ПА ОБСЕ участвует грудной ребенок

Очень милую картину приходится в эти дни наблюдать на продолжающейся в Люксембурге ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, депутат из Канады Кристин Мур участвует в заседаниях и даже выступает в прениях с грудным ребенком Джуди на руках. Политик известна тем, что часто поднимает вопросы гендерного характера и вносит важные поправки, относящиеся к этой области.

Сцена, вызывающая улыбку, попала на страницы газетных сообщений и в кадры видеорепортажей ряда телекомпаний, освещающих ход ПА ОБСЕ.

| 2019-07-07T16:11:31+00:00 7 июля 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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