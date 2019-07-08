На западе Турции на азотном заводе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в воскресенье на азотном заводе на западе Турции. Как сообщает телеканал NTV, инцидент произошел на заводе в провинции Кютахья.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Масштаб ЧП на данный момент неизвестен.

Пользователи социальных сетей выкладывают видеозаписи, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдается. Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы во избежание отравления.

| 2019-07-07T23:55:00+00:00 8 июля 2019, 05:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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