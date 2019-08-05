На западе Румынии археологи обнаружили останки юноши, жившего в бронзовом веке

Человеческий скелет возрастом около 5 тыс. лет обнаружили археологи в погребении у румынского населенного пункта Рэмец (уезд Алба на западе страны), передает ТАСС.

Румынские ученые вместе с коллегами из Великобритании и США более двух лет исследуют погребальный комплекс в районе гор Трэскэу и уже раскопали его значительную часть. Всего в кургане пока обнаружено 12 мест с человеческими останками, захороненными в начале бронзового века.

Предварительный осмотр находки показал, что скелет принадлежал 20-летнему мужчине, занимавшему достаточно высокое положение в обществе. Точнее его возраст будет определен в результате применения метода радиоуглеродного датирования.

Ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят пролить свет на образ жизни людей бронзового века в этих местах, в частности, узнать больше подробностей об обряде погребения.

«Столь значительные открытия в этом районе Карпат сделаны впервые, — сказал на пресс-конференции археолог Хория Чугудян. — Они свидетельствуют о хорошо продуманной погребальной архитектуре с использованием каменных блоков».

«Могильник окружен укрепленным рвом, который заполнен керамическими фрагментами, костями животных, остатками угля, — сказал он. — Здесь также найдено очень аккуратно построенное из наклонных каменных плит круглое помещение, предназначение которого пока неясно».

Археологические раскопки начались в уезде Алба в 2011 году в рамках проекта MARBAL (Mortuary Archaeology of the Ramet Bronze Age Landscape — Погребальная архитектура бронзового века в зоне Рэмец). В них участвуют румынские специалисты из Национального музея объединения в Алба-Юлии, а также их коллеги из США и Великобритании.