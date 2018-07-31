На западе и востоке Афганистана совершены теракты

За один день в Афганистане совершены два теракта. В Джалалабаде на востоке страны во вторник, 31 июля, неизвестные ворвались в правительственное здание, осуществив при этом не менее двух взрывов. В здание размещено ведомство по делам беженцев, в непосредственной близости от него находятся представительства ряда международных организаций. Очевидцы сообщают, что в нападении участвовали не менее трех человек, один из которых взорвал себя перед входом в здание.

По данным AFP, перед терактом в здании проходила встреча сотрудников ведомства с представителями иностранных организаций. «Большое число» сотрудников удалось спасти, однако еще неясно, сколько человек по-прежнему находятся в здании, сообщил представитель ведомства.

Ранее в тот же день в провинции Фарах на западе Афганистана на мине подорвался пассажирский автобус, следовавший из Херата в Кабул. Погибли не менее восьми человек, ранены около 40. Среди погибших и пострадавших много женщин и детей.

Мины были размещены талибами, целью которых были транспортные средства сил безопасности, сообщил представитель местной полиции. Официального подтверждения информации об ответственности за взрыв радикально-исламского движения «Талибан» нет.

Мирные жители Афганистана за последние 17 лет многократно становились жертвами терактов. Только за первое полугодие 2018 года 232 мирных жителя погибли и 645 были ранены в результате взрывов самодельных бомб. Две недели назад миссия ООН в Афганистане сообщила, что с января по июнь текущего года общее число погибших афганцев составило 1692 человека.

В конце июня правительство Афганистана сообщило об отмене объявленного в начале месяца режима прекращения огня с движением «Талибан». Перемирие может быть продолжено, если талибы готовы его соблюдать, заявил афганский президент Ашраф Гани.

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