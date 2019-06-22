На западе ФРГ проходит многодневная акция молодежи в защиту климата

На западе ФРГ десятки тысяч молодых людей вторые сутки подряд проводят международную акцию протеста в защиту климата. Из Ахена, где в пятницу, 21 июня, прошла «центральная забастовка» экологического движения Fridays for Future, 22 июня протесты переместились к Рейнскому буроугольному бассейну, находящемуся в 50 километрах северо-восточнее.

Утром 22 июня тысячи активистов-экологов прибыли из Ахена в деревню Хохнойкирх, граничащую с угольным карьером Гарцвайлер. Отсюда стартовал протестный марш Fridays for Future к деревне Кайенберг, жители которой в ближайшие годы будут переселены в другие места в связи с расширением площади угольной добычи. По данным полиции, в этой акции предполагается участие 2,5 тысячи человек. Правоохранительные органы призвали активистов придерживаться порядка. «Мы защищаем мирные протесты и последовательно отслеживаем преступные деяния», — заявила ахенская полиция в Twitter, пишет dw.com.