На юго-востоке Турции нейтрализован особо опасный террорист

Одним из трех террористов, нейтрализованных сотрудниками жандармерии в районе Байкан провинции Сиирт, оказался Экрем Аксой по прозвищу «Дижвар Сасон». Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает во вторник МВД Турции.

В ведомстве отмечается, что Аксой был включен в «серый список» особо опасных преступников.

Антитеррористическая операция была проведена 25 августа 2019 года. За поимку преступника или информацию о его местонахождении была обещана награда в размере 300 тысяч турецких лир.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.

| 2019-08-27T23:22:40+00:00 28 августа 2019, 06:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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