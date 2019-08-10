На юге Йемена разгромили бригаду президентской охраны

Силы Переходного совета Южного Йемена, подконтрольного ОАЭ, разгромили 4-ю бригаду президентской охраны законного правительства во временной йеменской столице Адене. Об этом написал в Twitter заместитель главы совета Хани бин Берик, сообщает Агентство Анадолу.

Совет намерен разгромить все подразделения правительственной армии Йемена, отметил бин Берик.

«Из соображений безопасности мирных граждан мы не применяли тяжелое вооружение. Многие военнослужащие бригады взяты в плен», — написал замглавы совета.

Правительство Йемена и арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что подразделения президентской охраны контролируют районы вокруг Президентского дворца «Эль-Маашик» в Адене.

В Адене с седьмого августа продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и подконтрольной ОАЭ вооруженной группировкой «Хизам-и Эмни» при Переходном совете Южного Йемена. В результате столкновений погибли 18 человек, в том числе семь мирных граждан, еще 61 получил ранения.