На юге Ирана произошли два землетрясения

Землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в воскресенье в провинции Хормозган на юге Ирана.

Как сообщает агентство IRNA об этом сообщает Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Первые толчки (магнитудой 4,7) были зафиксированы в 9.34 по местному времени, второе землетрясение (5,7) последовало приблизительно через три минуты. Очаги землетрясений залегали на глубине 22 и 8 километров соответственно, пишет Report.

Как сообщил агентству представитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регион были направлены группы спасателей. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

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