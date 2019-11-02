На юге Франции задержали грузовик с 31 нелегальным мигрантом из Пакистана

На юге Франции полицейские задержали грузовик, перевозивший нелегальных мигрантов, пишет LObs.

При досмотре грузовика был обнаружен 31 мигрант из Пакистана, среди них трое 15-летних подростов.

Правоохранители задержали водителя грузовика по подозрению в организации незаконного въезда группы лиц на территорию Франции. Напомним, в мае американские спецслужбы задержали группу из 70 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу Мексики и США. Среди задержанных был 16 летний подросток из Гватемалы, через несколько дней он скончался (aif.ru)