На юг Йемена прибыли саудовские и суданские военные

Саудовские и суданские военные прибыли в среду в провинцию Аден на юге Йемена, заявил РИА Новости источник в местных властях.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что правительство Йемена и южные сепаратисты подпишут в четверг соглашение об урегулировании. В свою очередь, официальный представитель правительства Йемена Раджих Бади опроверг информацию о подписании соглашения с сепаратистами на юге страны.

По словам источника, саудовские и суданские подкрепления, включая танки и военные машины, прибыли в порт аз-Зейт в районе аль-Бурейка, находящийся к западу от города Аден. Источник подчеркнул, что подкрепления были размещены на территории между международным аэропортом Адена и военным лагерем арабской коалиции.