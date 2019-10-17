На юг Йемена прибыли саудовские и суданские военные

Саудовские и суданские военные прибыли в среду в провинцию Аден на юге Йемена, заявил РИА Новости источник в местных властях.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что правительство Йемена и южные сепаратисты подпишут в четверг соглашение об урегулировании. В свою очередь, официальный представитель правительства Йемена Раджих Бади опроверг информацию о подписании соглашения с сепаратистами на юге страны.

По словам источника, саудовские и суданские подкрепления, включая танки и военные машины, прибыли в порт аз-Зейт в районе аль-Бурейка, находящийся к западу от города Аден. Источник подчеркнул, что подкрепления были размещены на территории между международным аэропортом Адена и военным лагерем арабской коалиции.

| 2019-10-17T00:34:50+00:00 17 октября 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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