На выборах шестого президента

Первый тур президентских выборов в Украине оказался весьма показательным. По многим параметрам по сравнению с предыдущими в 2014 году. Об этом можно говорить долго и подробно, но мы выделим основное.

Как таковой сенсации не произошло. Уже с января текущего года все социологические опросы показывали, что шоумен Владимир Зеленский уверенно наберет примерно 30% голосов. Были незначительные колебания, но в целом тренд не изменялся, а только закреплялся. Арифметические показатели подсчета голосов подтвердили выводы социологов.

Как раз к определенной сенсации можно отнести выход во второй тур действующего президента Петра Порошенко с результатом почти 16% голосов. Если учесть, что избирательную кампанию он начал с 3%, то полученное однозначно определяется как большой успех.

Третьей относительной сенсацией следует назвать фактический и очередной провал третьего кандидата Юлии Тимошенко. На старте кампании она уверенно показывала второй результат и довольно снисходительно отзывалась о шансах действующего президента. Это характерная черта леди Ю, как ее называют в Украине, — недооценка оппонентов и соответствующая переоценка своих достижений и возможностей. Этот фактор, как случалось неоднократно, и на этот раз сыграл с ней злую шутку. Как и тот факт, что на своих, а также своего окружения, ошибках она не учится и соответствующих выводов не делает.

Конечно, очередное поражение не означает конца политической карьеры Юлии Тимошенко, но удар по ней получился очень сильный. Сумеет ли она выправить положение перед парламентскими выборами остается очень большим вопросом. По крайней мере, на это у нее есть около полугода.

Что же определило успех Владимира Зеленского? Здесь присутствует несколько факторов.

Во-первых. Украина, как и соседняя Молдова очень устали от так называемых системных политиков. Главным раздражителем для общества является тот факт, что цели двух Майданов 2004-2005 и 2013-2014 гг. не были достигнуты.

Конечно, последний Майдан дал очень многое и можно отметить определенные достижения. В первую очередь произошла серьезная демократизация общественной жизни. В стране стало больше свободы. Не только в области прав человека и свободы высказываний, в частности, в СМИ. Характерный штрих. На основных телеканалах, в большинстве своем принадлежащих различным олигархам или группам влияния, практически отказались от записей ток-шоу и перешли к прямым эфирам.

Стало гораздо больше экономической свободы. Несколько умерили амбиции контролирующих органов. Произошла существенная децентрализация, в первую очередь, финансовая. Регионы и отдельные населенные пункты вплоть до сел большую часть своих доходов формируют на месте и расходуют их по своему усмотрению без какого-либо участия Киева. Это наглядно видно, особенно в крупных индустриальных центрах, бюджеты которых увеличились в десятки раз.

Однако всего этого недостаточно, чтобы существенно улучшилась жизнь простых людей. В этом большая часть общества винит именно нынешнюю политическую элиту. И это привлекает к фигуре Зеленского.

Во-вторых. Коррупция остается раковой опухолью на теле страны, а власть подозревают только в имитации борьбы с ней. Не без оснований в обществе в этом обвиняют действующего президента и его окружение. Громкие аресты высокопоставленных деятелей и депутатов парламента заканчивались ничем или дела разваливались в судах. Создано несколько антикоррупционных органов, но они погрязли в выяснении своих полномочий и больше ведут борьбу друг с другом, чем реальным выявлением коррупционеров.

Не проведена в полной мере реформа судов и прокуратуры. И это несмотря на клятвенные обещания Петра Порошенко довести дело до конца. Не получилось, но признаваться в этом президент не стал, хотя такие вопросы ему неоднократно в прямом эфире задавались. Понятно, что популярности главе государства это не прибавило, а число симпатиков Зеленского только увеличилось. При этом у самого Зеленского пока не выявлено коррупционных связей, так как он не имел никакого отношения к бюджету.

В-третьих. Приход несистемных политиков — это мировой тренд. Достаточно взять США. Ведь Дональд Трамп такой же шоумен, как и Зеленский. Оба никогда не занимались управленческой деятельностью на государственных постах. И от этого буквально трясет американскую систему, хотя она имеет, в отличие от Украины, жесткую и эффективную систему сдержек и противовесов.

Этот факт у многих вызывает вполне обоснованные сомнения в необходимости избрания Зеленского на высший государственный пост, так как устойчивость украинского государства гораздо меньшая, чем американского или итальянского. В Риме тоже многие хватаются за голову от популистских решений министров, желающих осчастливить всех и вся раздачей бюджетных средств. А ведь движение «5 Звезд» именно под такими лозунгами шло к власти и получило значительную поддержку. Теперь популярность движения и его партнеров резко пошла на убыль, но в целом тренд подъема несистемной волны сохраняется в ряде европейских государств от Австрии до Франции.

Разрыв после первого тура между результатами Зеленского и Порошенко довольно значительный. После обработки 97,75% протоколов региональных избирательных комиссий, у Владимира Зеленского 30,26%, у действующего президента Петра Порошенко — 15,92% голосов. За лидера партии «Батьківщина» (Родина) Юлии Тимошенко проголосовали 13,38% избирателей.

Для преодоления почти двукратного разрыва с Зеленским Порошенко придется приложить максимум усилий. Задача очень непростая. В Украине уже были такие прецеденты. В частности, в первом туре президентских выборов в 1994 году Леонид Кучма проигрывал Леониду Кравчуку более 11% голосов, но сумел переломить такое положение и выиграть во втором туре.

Сейчас основная борьба развернется за голоса, отданные другим кандидатам. Здесь есть определенное поле для маневров, но действовать придется осторожно и выверено.

Первый резерв — это избиратели лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, получившего 6,92% голосов и бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны и председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко с 6,03% голосов. Чисто арифметическое сложение даст прирост почти 13%. Этого недостаточно, но и за это придется очень сильно побороться. Общим является приверженность западному курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Электорат Юлии Тимошенко состоит из двух неравных частей. Есть так называемый базовый. Эти граждане голосуют за нее при любых условиях. Навряд ли они перейдут к Порошенко. Скорее всего, они просто не придут на выборы, а часть из них проголосует за Зеленского.

Вторая часть электората Тимошенко примкнула к ней по случайным обстоятельствам и не имеет твердых предпочтений. Здесь есть доля тех, кто может проголосовать за Порошенко, но с такой же вероятностью их голоса могут отойти Зеленскому, либо они просто проигнорируют второй тур.

Не приходится надеяться Порошенко на пророссийский электорат Юрия Бойко и Александра Вилкула. Здесь подойдет технология неучастия в голосовании.

В целом, как уже говорилось, задача привлечения голосов спойлеров достаточно сложная и для Порошенко, и для Зеленского, которому расслабляться нет никаких оснований.

Украинские выборы привлекли большое внимание за рубежом. Конечно, в России за ними следили очень внимательно. У Москвы был предпочтительный кандидат — Юрий Бойко, но изначально понятно, что у него нет никаких шансов. Его 11% и 4% Александра Вилкула показывают предел пророссийских настроений в Украине.

В таких условиях в российской столице Владимира Зеленского рассматривают как возможного президента, который внесет столь желательный для Кремля хаос в Украину. Примерно таким же образом рассматривали «нашего Трампа». В этом случае жестоко просчитались. Очень похоже, что с надежды на хаос ожидает такая же судьба.

На Западе украинские выборы в первую очередь рассматривали с точки зрения продолжения внешнеполитического курса. Здесь существенных различий между Порошенко и Зеленским не просматривается, хотя некоторые акценты различаются.

Первый тур выборов прошел в довольно спокойной обстановке, хотя очень опасались провокаций и диверсий. Нарушения были незначительными и часто носили анекдотический характер. Наоборот, по сравнению с выборами 2014 года нарушений было гораздо меньше, а атмосфера, что отметили многочисленные западные наблюдатели от ОБСЕ, Европарламента, европейских организаций, США, Канады и других стран, довольно демократичная и процесс прозрачный. Более того, в ОБСЕ заявили, что отсутствие российских наблюдателей не повлияло на легитимность мониторинга президентских выборов в Украине.

В заключение отметим большой успех украинской социологии. Данные многочисленных опросов оказались очень точными при сравнении с результатами. Национальный экзит-полл фонда «Демократические инициативы», Киевского международного института социологии (КМИС) и Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова дал расхождения с данными ЦИК по Зеленскому 0,66%, по Порошенко — 1,38%, по Юлии Тимошенко — 0,82%.

Это очень хорошие показатели и они говорят о том, что украинская социология выходит на западный уровень по методике и в целом по проведению опросов. И это также одно из достижений демократизации общественной жизни.

Второй тур выборов обещает быть не менее напряженным и интересным. Будем ждать результатов. Осталось недолго.