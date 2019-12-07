На встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу, 6 декабря, перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.

Когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Когда президент обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. «Ладно, потом… Ничего интересного я не расскажу», — приводит перевод слов Путина с немецкого «РИА Новости». Подождав, политик продолжил вступительную речь уже на русском языке.

| 2019-12-07T01:27:50+00:00 7 декабря 2019, 07:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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