На встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу, 6 декабря, перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.

Когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Когда президент обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. «Ладно, потом… Ничего интересного я не расскажу», — приводит перевод слов Путина с немецкого «РИА Новости». Подождав, политик продолжил вступительную речь уже на русском языке.