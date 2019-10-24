На встрече министров обороны стран НАТО в центре внимания будет операция Турции в Сирии

Операция Турции на северо-востоке Сирии обещает стать центральной темой открывающейся в четверг плановой двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи, министры, в частности, обсудят инициативу главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международных миротворческих сил для контроля зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Дискуссия обещает быть сложной, что признал Столтенберг, отметив наличие между странами НАТО серьезных разногласий по поводу ситуации в САР, сообщает ТАСС.

Среди других тем наиболее важной станет принятие пакета требований к правительствам стран альянса по обеспечению безопасности национальных систем телекоммуникаций и проектируемых сетей пятого поколения, включая их защиту от чрезмерных иностранных инвестиций и от установления над ними иностранного контроля.