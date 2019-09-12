На востоке Ирака сбили беспилотник

Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило, что сбило беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать иракскую армию в провинции Дияла на востоке страны, сообщает РИА Новости.

Ранее в среду ополчение заявило об обстреле неизвестного беспилотного летательного аппарата, совершавшего полеты над базой ополчения в провинции Салах-эд-Дин.

«Тактическая группа 26 бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре провинции Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в заявлении на сайте ополчения.

Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам «Аль-Хашд аш-Шааби», которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были проведены Израилем в координации с США.