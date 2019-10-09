На востоке Германии произошел второй за сутки инцидент со стрельбой

Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщила в среду представитель правоохранительных органов ФРГ.

Подробности происшедшего в Ландсберге пока не приводятся.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. По данным СМИ, на территорию расположенного там еврейского кладбища нападавшие, которых было двое, бросили ручную гранату.

Инцидент произошел в Йом Киппур — день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме. В связи с событиями в Галле власти приняли решение повысить меры безопасности у синагог, в том числе, в Дрездене. «В свете происшедшего в Галле мы повысили меры защиты дрезденской синагоги и еврейского кладбища», — отметили в полиции Дрездена. Сотрудники правоохранительных органов будут нести службу с автоматами.

| 2019-10-09T20:31:03+00:00 9 октября 2019, 22:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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