На военной выставке в Баку продемонстрирован БПЛА неуязвимый для противника

На военной выставке, организованной в Баку в связи со 100-летием создания Государственной пограничной службы Азербайджана, представлена пусковая установка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Harop.

Как сообщает в среду Trend, установка, смонтированная на базе бронированного автомобиля «МАЗ», может транспортировать и осуществлять пуск 12 БПЛА израильского производства. При приведении установки в боевое положение, система тестирует себя в течение девяти минут и сигнализирует о готовности. При возникновении какой-либо неполадки система автоматически блокируется.

Дальность управления БПЛА 200 километров. Аппарат-камикадзе преследует цель и атакует по команде. Верятность поражение составляет 100 процентов. Дрон способен подниматься на 16 тысяч метров, в связи с чем его обнаружение и уничтожение противником крайне затруднительно.

Отметим, что БПЛА Harop был применен в апрельских боях 2016 года и показал 100-процентный результат.