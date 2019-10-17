На визит Зеленского в США из бюджета Украины было израсходовано в 300 тысяч долларов

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обошелся государству примерно в 300 тысяч долларов, сообщило государственное управление делами.

Зеленский 23-26 сентября находился с визитом в США. Украинский президент 25 сентября провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Государственное управление делами в обеспечение рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США совершило оплату расходов на командировку в размере 73,6 тысячи долларов и 119 тысяч гривен (около 4,8 тысячи долларов), а также авансовый платеж на авиаперевозку официальной делегации 3883 гривен (около 157 долларов). Суточные расходы официальной делегации и передовой группы составили 6355 долларов, расходы на оплату гостиницы — 56722 доллара», — говорится ответе ведомства на запрос агентства «Украинские новости».