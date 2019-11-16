На устранение причиненного землетрясением двум районам ущерба выделено 6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Агсуинского района на ремонт этих домов выделено 3 млн манатов.

Другим распоряжением главы государства, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Шамахинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Шамахинского района на ремонт этих домов выделено 3 млн манатов.