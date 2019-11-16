На устранение причиненного землетрясением двум районам ущерба выделено 6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Агсуинского района на ремонт этих домов выделено 3 млн манатов.

Другим распоряжением главы государства, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Шамахинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Шамахинского района на ремонт этих домов выделено 3 млн манатов.

| 2019-11-15T22:13:57+00:00 16 ноября 2019, 04:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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