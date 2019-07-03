На Универсиаде-2019 в Неаполе подняли азербайджанский флаг

На XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском городе Неаполь в честь азербайджанской делегации состоялась церемония поднятия азербайджанского флага.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта, мероприятие состоялось в деревне Атлетов в 13:00 по бакинскому времени. В 23:00 на стадионе «Сан Паулу» — домашнем стадионе местного футбольного клуба «Наполи» — состоится церемония открытия Универсиады. На мероприятии знаменосцем Азербайджана выступит Мурад Фатиев, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы среди юниоров.

Напомним, что XXX Всемирная летняя универсиада продлится до 14 июля.

| 2019-07-03T15:50:46+00:00 3 июля 2019, 18:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss