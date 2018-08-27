На улицах Токио испытывают беспилотное такси с пассажирами

Испытания беспилотных такси с пассажирами на борту начались в понедельник в Токио в рамках различных проектов с участием беспилотных автомобилей, которые власти Японии надеются задействовать к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года.
Эксперимент с участием компании-разработчика беспилотных систем ZMP Inc. и одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги такси, Hinomaru Kotsu Co. продолжится до 8 сентября. Как утверждается в пресс-релизе ZMP Inc., подобные тестовые поездки, когда в автомобиле находятся живые пассажиры, являются первыми в мире.Маршрут движения будет пролегать по оживленным районам Токио Отэмати и Роппонги. Общая дистанция составит около 5,3 километра.

В ходе поездок, кроме пассажиров, в автомобиле будут присутствовать водитель и его помощник, которые должны будут перевести управление в ручной режим в случае возникновения внештатной ситуации.

Предполагается, что оплата проезда в один конец в беспилотном такси составит около 1,5 тысячи иен (около 13 долларов) и будет производиться с помощью приложения на смартфоне.

РИА Новости

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| 2018-08-27T23:55:56+00:00 28 августа 2018, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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