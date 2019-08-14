На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украинская газотранспортная система готова к сценарию «нулевого транзита» с 2020 года, модернизированы пять компрессорных станций для работы в реверсом режиме, заявил в среду «Укртрансгаз» (оператор ГТС, 100-процентная «дочка» госкомпании «Нафтогаз»).

«В рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 «Укртрансгаз» завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки «голубого топлива» из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины» , — говорится в сообщении.