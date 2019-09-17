На Украине заявили, что пусть в ЕС и НАТО «должен быть рациональным

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас нет условий для предоставления Украине плана действий по членству в НАТО, сообщает РИА Новости.

Кулеба ранее в Брюсселе заявил, что исповедует прагматичный подход в отношениях с НАТО и ЕС. По его словам, Украина «не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять «возьмите нас».

«Нет сейчас условий для того, чтобы мы получили план действий по членству в НАТО. Это реальность, которую мы должны понимать», — заявил Кулеба в эфире телеканала «UA:Первый» в понедельник. По его словам, пусть в ЕС и НАТО «должен быть рациональным».

| 2019-09-17T01:02:36+00:00 17 сентября 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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