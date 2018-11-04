На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1

Украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1 на учениях в Херсонской области. Об этом у себя в Facebook сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.
По его словам, ЗРК уничтожила две цели.
«Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки», — написал Муженко.
Он также отметил, что успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшего загрузки украинского ОПК.
Боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» начались 1 ноября, закончатся они 4 ноября (lenta.ru)