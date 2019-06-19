На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука

По словам главы Нацполиции, погибший получил огнестрельное ранение головы. «Сколько было выстрелов, не могу ответить — эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера», — заявил Князев.(РИА Новости)