На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Власти Украины намерены фактически ликвидировать предприятие «Укроборонпром» лишив его «не свойственных ему функций государственного управления». Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос, соответствующая информация опубликована на сайте пресс-службы совета.

По его словам, «Укроборонпром» был создан при президенте Викторе Януковиче для контроля финансов, проходивших через предприятия оборонно-промышленного комплекса, а теперь реформа ликвидирует большое количество «фирм-прокладок».

Ликвидация компании была предусмотрена предвыборной программой победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. «Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти. Большая часть оборонных закупок будет переведена на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы», — указывалось в ней.

13 апреля Государственное бюро расследований Украины возбудило первое уголовное производство в связи со скандалом в «Укроборонпроме». Глава ведомства Роман Труба, сообщая об этом, не исключал, что «в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства» (lenta.ru)