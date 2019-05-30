В Украине разбился военный вертолет

Пять человек погибли в результате крушении вертолета Ми-8 Сухопутных войск ВС Украины во время тренировочного полета. Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Сухопутных войск в Facebook.

«В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — отмечается в заявлении.

Авария произошла поздно вечером 29 мая. Вертолет разбился возле села Сестрятин в Ровенской области.

На месте крушения вертолета работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины аварии выясняются.

| 2019-05-30T11:28:32+00:00 30 мая 2019, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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