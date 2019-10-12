На Украине рассказали о новом обмене заключенными с Россией

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находится на завершающей стадии, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью «Радио Свободы» сообщает «Страна.ua».

Министр отказался назвать конкретную дату и число людей, которые могут войти в списки на обмен. По словам Пристайко, обмен будет «более сложный», «он состоит из нескольких групп людей». «Скажем так, три группы людей мы хотим обменять», — отметил дипломат.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил что следующий обмен может состояться после встречи лидеров «нормандской четверки».

Обмен заключенными между Киевом и Москвой состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Россия, в частности, выдала режиссера Олега Сенцова, а Украина — бывшего зенитчика самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого называли ценным свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году (lenta.ru)