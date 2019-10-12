На Украине рассказали о новом обмене заключенными с Россией

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находится на завершающей стадии, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко  в интервью «Радио Свободы» сообщает «Страна.ua».

Министр отказался назвать конкретную дату и число людей, которые могут войти в списки на обмен. По словам Пристайко, обмен будет «более сложный», «он состоит из нескольких групп людей». «Скажем так, три группы людей мы хотим обменять», — отметил дипломат.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил  что следующий обмен может состояться после встречи лидеров «нормандской четверки».

Обмен заключенными между Киевом и Москвой состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Россия, в частности, выдала режиссера Олега Сенцова, а Украина — бывшего зенитчика самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого называли ценным свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году (lenta.ru)

| 2019-10-12T18:01:03+00:00 12 октября 2019, 18:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss