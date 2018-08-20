На Украине предложили похитить Януковича из России

В Киеве предложили создать специальное подразделение для захвата Виктора Януковича и доставки его в страну для отбывания наказания. С таким предложением выступил прокурор по делу экс-президента Украины Руслан Кравченко в интервью «Громадьске ТВ».
В ответ на вопрос журналистов о том, что необходимо предпринять в случае, если Януковичу вынесут обвинительный приговор, Кравченко заявил, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы подобное решение выполнялось.
«Возможно, (следует — Прим. Ред.) создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — предложил Кравченко.
РИА Новости