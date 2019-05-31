На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция «Украинского правописания» обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, по новым правилам все русские фамилии, который оканчиваются на -ой, теперь необходимо будет писать через -ий.

Кроме того, в антропонимах, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Так, например, фамилия «Донской» будет писаться как «Донський». В список исключений вошла фамилия «Толстой».

Уточняется, что третьего июня обнародуют окончательный текст редакции «Украинского правописания». Новые правила рекомендуют использовать во всех сферах общественной жизни.

| 2019-05-31T22:37:38+00:00 31 мая 2019, 23:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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