На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция «Украинского правописания» обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, по новым правилам все русские фамилии, который оканчиваются на -ой, теперь необходимо будет писать через -ий.

Кроме того, в антропонимах, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Так, например, фамилия «Донской» будет писаться как «Донський». В список исключений вошла фамилия «Толстой».

Уточняется, что третьего июня обнародуют окончательный текст редакции «Украинского правописания». Новые правила рекомендуют использовать во всех сферах общественной жизни.