На учениях под руководством Путина произошла нештатная ситуация

На учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019», заключительным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух, пишет российское издание «Ведомости» в понедельник, 21 октября со ссылкой на неназванных собеседников, близких к Минобороны РФ.

Инцидент произошел 17 октября. На брифинге 14 октября были анонсированы 2 пуска, однако вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки. Нештатную ситуацию мог вызвать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, допускает один из собеседников издания.

Точную причину предстоит установить специальной комиссии. Минобороны РФ пока не прокомментировало ситуацию. В рамках учений «Гром-2019» планировалось проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р была разработана в 1970-х годах и находится на вооружении более 40 лет.