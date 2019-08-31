На убийцу Роберта Кеннеди совершено нападение

Пожизненно осужденный за убийство сенатора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди Серхан Серхан был ранен ножом в калифорнийской тюрьме. Об этом сообщает издание TMZ.

На 75-летнего заключенного напали во время прогулки во дворе в пятницу, 30 августа. Ранение было настолько серьезным, что мужчину перевели из тюрьмы в больницу.

По данным TMZ, подозреваемый в нападении на Серхана был опознан и задержан.

В феврале 2016 года суд в США в 15-й раз подряд отказал Серхану Серхану в досрочном освобождении. По мнению судей, заключенный «не проявил должного раскаяния и не продемонстрировал осознания всей чудовищности своего преступления».

Сенатор Роберт Кеннеди, брат убитого президента Джона Кеннеди и претендент на пост главы государства, был застрелен в Лос-Анджелесе во время предвыборной кампании в июне 1968 года. В его убийстве обвинили 24-летнего палестино-иорданского иммигранта. Изначально его приговорили к смертной казни, но позже изменили наказание на пожизненное заключение (lenta.ru)