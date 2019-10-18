На церемонию интронизации нового императора Японии приедут представители 174 стран

Представители 174 стран будут присутствовать на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито, которая состоится 22 октября этого года. Об этом в пятницу объявил МИД Японии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на торжественной церемонии будут присутствовать более двух тысяч иностранных гостей из 174 стран мира.

Нынешний император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий — главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии — меч и драгоценная яшма. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре. Однако из-за последствий тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию 12 октября и унес жизни по крайней мере 78 человек, было решено перенести торжественный парад на 10 ноября. Сама церемония интронизации пройдет 22 октября, как и планировалось.