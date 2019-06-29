На третьем году президентства Трамп все еще чувствует себя участником шоу-программы

После окончания саммита «Большой двадцатки» в Осаке президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, сообщает Голос Америки.

Он, в частности, рассказал, что все мировые лидеры, с которыми он встречался, высоко оценивали состояние экономики США. «В США – лучшая экономика в мире, – подчеркнул Трамп. – Мы самое крутое шоу в городе. Все лидеры, с которыми я имел дело, поздравляли меня».

Трамп также подчеркнул, что сумел наладить хорошие рабочие отношения со всеми лидерами и что под его руководством позиции США в мире значительно усилились.